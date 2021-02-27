Ярославец помог преодолеть транспортный коллапс на обледеневшей улице

В ярославских соцсетях активно обсуждается история, произошедшая вечером 26 февраля на улице Бабича в Дзержинском районе города, когда местный житель Вадим Вихарев сумел помочь преодолеть сложившийся на дороге транспортный коллапс. Из-за сильного гололеда и образовавшейся ледяной колеи на улице Бабича возникла пробка. На дороге скопилось большое количество автомобилей, в том числе, маршрутных автобусов, которые не могли разъехаться.

В это время на дорогу вышел мужчина, на котором была надета заметная водителям красная куртка. Он начал грамотно регулировать дорожное движение, показывая водителям, как можно проехать, по очереди направляя потоки легковых автомобилей и автобусов. Через некоторое время Вадиму Вихареву начали помогать другие ярославцы. Один из них принес из квартиры ковер, чтобы подкладывать его под колеса автомобилей, которые не могли выехать из ледяной колеи, когда объезжали сломавшийся автобус.

Благодаря действиям добровольного регулировщика и его помощников буквально через 50 минут пробка на улице Бабича рассосалась. Ярославцы в соцсетях благодарят Вадима Вихарева. Он сам в комментариях под постом написал, что живет в доме, возле которого возник транспортный затор. Когда увидел это и понял, что водители сами не могут разъехаться, вышел из дома, чтобы помочь.

По данным сетевого издания 76.ru, Вадим Вихарев работает в РЖД.

Антон Антонов