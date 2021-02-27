Сотни человек возложили цветы к Соловецкому камню в память о Борисе Немцове

В Петербурге жители с полудня приходили к Соловецкому камню, памятнику жертвам террора, чтобы почтить память убитого в Москве в 2015 году политика Бориса Немцова. Они возлагали цветы. Люди шли к мемориалу и уходили, поэтому точную численность участников установить затруднительно. При этом на Троицкой площади постоянно находилось около сотни человек.

Мероприятие обошлось без задержаний, но территория возле площади охранялась полицией и Росгвардией. Мероприятие посетило большое количество политиков, в том числе депутатов.

Цветы к мемориалу несли и после официального окончания акции.

Олег Дилимбетов