«Трактор» выиграл у «Металлурга» в заключительном матче регулярного чемпионата

Челябинский «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Основное время завершилось со счетом 2:2, победитель определился в овертайме.

В составе челябинцев забитыми шайбами отметились Илья Полыгалов и Виталий Кравцов, а также Илья Карпухин, отличившийся в дополнительное время. У магнитогорцев авторами голов стали Семен Кошелев и Сергей Мозякин.

Обе южноуральских команды по итогам этого сезона регулярного чемпионата вышли в плей-офф: «Металлург» - с третьего места, «Трактор» - с пятого. Также в Восточной конференции в следующий этап вышли «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Барыс» (Нур-Султан), «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Торпедо» (Нижний Новгород).