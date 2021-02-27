В Адыгее обсудили готовность к паводкоопасному периоду

Готовность региона к прохождению паводкоопасного периода обсудили сегодня на заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова, провёл мероприятие вице-премьер РА Вячеслав Сапиев.



О проводимой работе по подготовке к паводкоопасному периоду и мерах по защите населения и территорий доложил заместитель председателя Комитета РА по делам ГО и ЧС Рашид Манапов. В Адыгее функционирует комплексная система экстренного оповещения населения, которая предусматривает возможность использования действующих в республике теле- и радиоканалов, муниципальных телестудий, отправку смс-сообщений ведущими операторами мобильной связи.

Кроме того, внедрена геоинформационная система «Прогноз и оценка развития паводковой ситуации на реках республики, расчет рисков при аварии на гидротехнических сооружениях», которая используется для получения краткосрочных прогнозов.

По поручению Главы РА, при формировании документов территориального планирования определены зоны возможного затопления, на которых запрещено возведение жилых домов и объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий.

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Республике Адыгея создан резерв материальных ресурсов на сумму 37 млн. рублей.

Начальник Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам РА Сергей Колесников доложил, что в 2020 году Управлением проведён ряд противопаводковых мероприятий за счет федеральных и республиканских средств на общую сумму более 110 млн рублей. Это строительство защитной дамбы на реке Лаба в районе с. Вольное Кошехабльского района, капремонт защитной дамбы на реке Фарс в а. Пшичо, Кабехабль, Хатажукай Шовгеновского района, капремонт защитной дамбы на реке Псенафа в районе с. Еленовское Красногвардейского района, капремонт защитной дамбы на реке Белая в п. Победа Майкопского района. Также на гидротехнических объектах республики осуществлялся текущий ремонт, изготовление необходимой документации. Произведена расчистка русла реки Гиага в Майкопском районе.

В настоящее время межведомственной комиссией РА проводится ежегодное предпаводковое обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений и водных объектов, расположенных на территории республики.

По линии Росводресурсов в 2020 году проведен капитальный ремонт защитного гидротехнического сооружения на реке Лаба в районе а. Кошехабль. Стоимость работ составила более 38 млн. рублей. В текущем году проводится разработка проектно-сметной документации для расчистки русла р. Белая в границах г. Майкопа.

Кроме того, Адыгеямелиоводхозом в 2020 году проведена очистка коллекторно-дренажных каналов протяженностью около 10 км в Шовгеновском, Красногвардейском, Тахтамукайском районах на сумму 13,7 млн. рублей.

С докладом о готовности экстренных служб доложил врио начальника Главного управления МЧС России по РА Станислав Илющенко. По данным ведомства, на территории республики сформирована группировка сил и средств в составе около 4,8 тыс. человек и более 1,3 тыс. единиц техники.

С 1 марта по 30 июня 2021 года будет осуществляться ежедневный контроль за развитием паводковой обстановки. Предусмотрена работа 19 оперативных групп во всех муниципальных образованиях.

Кроме того, продолжается создание моделей развития паводковой обстановки в результате подъема уровней воды. Они позволят заблаговременно прогнозировать обстановку в зоне возможной ЧС и принимать решения по защите населения и территорий. К данной работе привлечены учащиеся технопарка «Кванториум», завершить её планируют до конца 2021 года.

Подводя итог обсуждению, заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев подчеркнул, что вопросам защиты от паводков Глава Адыгеи уделяет самое пристальное внимание. Все принятые комиссией решения необходимо реализовывать в полном объёме и в обозначенные сроки.

Как подчеркивает Глава республики Мурат Каральбиевич Кумпилов, во взаимодействии с Федеральным агентством водных ресурсов составлена и отрабатывается дорожная карта по решению проблемных вопросов в сфере защиты от паводков. И здесь важно личное участие руководителей ответственных ведомств и глав муниципалитетов – от этой работы зависит безопасность жителей республики», – сказал Вячеслав Сапиев.

В рамках заседания также была заслушана информация о состоянии оперативной обстановки с пожарами и о выполненных мероприятиях по обеспечению безопасности населения в связи с выпадением сильного снега на территории республики.