Воронежский «Факел» в первом после перерыва туре ФНЛ одержал победу на «Оренбургом» - 2:1

В 27-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ), первом после зимней паузы в чемпионате, воронежский «Факел» в гостевом матче одержал победу над «Оренбургом» - 2:1.

Команда из Черноземья открыла счет уже на 17-й минуте, когда после прострела с фланга мимо мяча промахнулся защитник хозяев, а нападающий воронежцев Андрей Разборов послал мяч между ног голкиперу. Впрочем, уже на 31-й минуте «Оренбург» сравнял счет после ошибки обороны «Факела». Во втором тайме гости выглядели опаснее и техничнее хозяев, забили два красивых мяча, но зачитали из них только один. На 57-й минуте победу команде принес полузащитник Олег Дмитриев.

После этого успеха, «Факел» имеет в своем активе уже 31 очко и временно переместился на 15 строчку таблицы ФНЛ, покинув зону вылета. В следующем туре, 6 марта, воронежцы вновь сыграют на выезде, в Красноярске, с местным «Енисеем».

С каким бюджетом «Факел» выступает в ФНЛ, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков