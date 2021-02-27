Умер фигурант дела о пытках заключенного в ярославской колонии

Бывший замначальника колонии №1 (ИК-1) Ярославля Иван Калашников, проходивший по делу об избиении заключенного Евгения Макарова в ИК-1, умер. У мужчины было онкологическое заболевание, из-за чего рассмотрение дела в отношении него суд приостановил до выздоровления. Мужчина находился под подпиской о невыезде.

«Калашников умер, дело в отношении него прекращено»,— сообщила ТАСС адвокат господина Макарова Ирина Бирюкова.

Уголовное дело о пытках в ИК-1 возбудили летом 2018 года после того, как «Новая газета» опубликовала видео избиения Евгения Макарова. Запись журналистам передали сотрудники «Общественного вердикта». Фигурантами по делу о превышении должностных полномочий проходили 15 бывших сотрудников ИК-1. 11 человек получили реальные сроки (от трех лет до четырех лет трех месяцев), а вот руководство ярославской колонии суд оправдал «в связи с отсутствием события преступления».

Подробности — в публикации “Ъ” «Пытать, так пытать!».