Мошенники украли со счета жителя Ростова Великого 100 тысяч рублей

В городе Ростове Великом Ярославской области произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого местный житель лишился более 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным пресс-службы, 57-летнему местному жителю позвонил неизвестный, и представившись сотрудником одного из банков, под предлогом предоставления подарка от банка, получил информацию о реквизитах банковской карты мужчины. В результате общения с мошенником, с банковской карты потерпевшего произошло списание денежных средств в размере более 100 тыс. руб.

«По данному факту мошенничества проводится проверка»,— уточнили в пресс-службе УМВД.

Дарья Сабаева