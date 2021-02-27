В Чечне приостановило работу более 100 частных клиник

В Чечне из-за выявленных нарушений приостановили работу 129 частных медицинских клиник, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни. С ноября прошлого года по поручению главы республики Рамзана Кадырова на профессиональное соответствие проверили 388 частных клиник.

«Деятельность 129 из них приостановлена в связи с выявленными нарушениями. В соответствии с вашим поручением и с учетом эпидемиологической обстановки клиникам дано время на устранение недочетов»,— сообщил руководитель администрации главы и правительства Хас-Магомед Кадыров.

Рамзан Кадыров заявил, что деятельность частных клиник должна строиться «в полном соответствии с профессиональными и законодательными требованиями». При несоблюдении этого он пригрозил принимать «самые строжайшие, предусмотренные законом меры вплоть до полного закрытия».