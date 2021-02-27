Директором по логистике «Уралкалия» станет топ-менеджер «Уралхима»

ПАО «Уралкалий» вводит новую должность — директор по логистике предприятия. Совет директоров ПАО уже выбрал кандидата на этот пост. По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», с 1 марта его займет Всеволод Ковшов, директор ООО «Уралхим-Транс».

Господин Ковшов родился в 1977 году. Окончил МГУ ПС (МИИТ) по специальности «Коммерческая деятельность на рынке оказания услуг железнодорожным транспортом». С 1998 по 1999 годы работал замначальника транспортного отдела ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» («СУАЛ»). Позже занимал на предприятии должности начальника коммерческого отдела, начальника отдела железнодорожных перевозок, заместителя генерального директора, затем был назначен гендиректором компании «СУАЛ-транспорт». С 2008-го по 2011-й — заместитель директора по организации перевозок компании «Уралхим-Транс», которая является специализированной логистической бизнес-единицей холдинга «Уралхим». С 2011 года — директор компании.

Напомним, в конце 2020 года АО «ОХК “Уралхим”» бизнесмена Дмитрия Мазепина увеличило свою долю участия в «Уралкалии» с 46,37% до 81,47%.