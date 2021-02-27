Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, как совладелец заведения работал над его открытием.

Кафе «Сюр» на Китай-городе — это действительно сюр с точки зрения обычного московского ресторанного бизнеса. Основатель и совладелец проекта Никита Фомкин несколько лет мечтал открыть свое заведение. В итоге он арендовал гараж площадью 90 кв. м в живописном Трехсвятительском переулке, сам придумал проект, сам работал на стройке вместе с двумя рабочими. Сам искал мебель и предметы декора по частным объявлениям и первые две недели сам обслуживал гостей, когда публика хлынула в распахнутые гаражные ворота неиссякаемым потоком, чтобы выпить кофе и съесть сэндвич.

Случилось это прошлым летом сразу после локдауна, и легко можно было предположить, что «Сюр» окажется явлением сезонным и не протянет до зимы. Однако на деле все сложилось совершенно иначе: «Сюр» утеплился на зиму, поменяв ворота на обычные двери, и публика тут по-прежнему не переводится — уж очень непривычный и необычный формат для Москвы в этом заведении, созданном из подручных средств и на чистой идее сделать все самому с нуля.

Более того, вслед за первым своим проектом Никита Фомкин уже запускает второй, и это будет уже ресторан с кухней полного цикла, баром, двумя летними верандами, и все это в самом сердце на Таганке. В общем, опыт «Сюра» показывает, что нет ничего невозможного. Было бы желание и идея, а все остальное приложится само собой.