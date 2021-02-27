Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает о коллекции вещей-трансформеров.

Трансформеры наступают! И нет, речь не про Оптимуса Прайма или Бамблби, а про моду. Да-да, те самые брюки, которые превращаются в шорты. А в нашем случае скорее тренчи, которые превращаются в жилеты, и пальто, по желанию становящиеся куртками или пиджаками. Вещи-трансформеры — это определенно must have будущего сезона. В этом тренде замиксованы два важных ингредиента: пресловутое осознанное потребление и более банальное — экономия места в гардеробе. Только представьте, что одна вещь может заменить несколько, и вместо трех вешалок вы займете в шкафу всего одну.

Фото: RUBAN

В новой коллаборации «Снежной королевы» и бренда RUBAN наряды как пасхальные яйца — с сюрпризом. У тренча, к примеру, можно отстегнуть рукава, а классическое пальто легко превратить в кейп. Вся коллекция еще и ода одновременно лаконичности и деталям. Если плащ, то с завязками-шнурками, как у худи. Если классического кроя пальто, то с необычном верхним ремешком, функциональной застежкой, хлястиком или кулиской. Отдельного внимания заслуживают модели из натуральной кожи: идеальные куртки-косухи, объемный бомбер и ультрамодный комбинезон. Одним словом, все, что необходимо музам больших городов.