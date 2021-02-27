Здание ВКИУ внесено в перечень строений с признаками объектов культурного наследия

Здание бывшего корпуса ВКИУ на набережной Перми (ул. Окулова, 4) включено в список строений, обладающих признаками объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Также в список вошли здания школы №9 им. А.С. Пушкина (Комсомольский проспект, 45) и детской музыкальной школы № 1 (ул. Швецова, 50). В инспекции пояснили, что эти объекты составляют историческую и архитектурную среду достопримечательного места «Комсомольский проспект».

Напомним, ВКИУ было расформировано в 2003 году в связи с реформой Вооруженных Сил из-за сокращения числа военнослужащих и военных учебных заведений. В 2015 году здание училища было выкуплено в краевую собственность, планировалось, что здесь разместится художественная галерея. Когда власти региона отказались от этой идеи, постройку решили реконструировать под гостиницу. По итогам конкурса, проведенного АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) осенью 2019 года, здание ВКИУ перешло под управление сети AZIMUT Hotels. По договору стоимостью 669,9 млн руб., заключенному на 20 лет, объект планировалось реконструировать и запустить в эксплуатацию в качестве четырехзвездочного гостиничного комплекса на 200 номеров. Отель должен был открыться в конце 2021 года. Однако затем сообщалось, что краевые власти решили пересмотреть дальнейшее использование здания.