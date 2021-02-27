В аэропорту Волгограда из-за тумана задерживаются рейсы

Из-за сильного тумана в аэропорту Волгограда задерживается прибытие нескольких рейсов, сообщила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова. Были отменены два рейса из Москвы — один приземлится в Ростове-на-Дону, второй находится на запасном аэродроме Минеральных Вод.

Еще два рейса вернулись в аэропорт вылета (Шереметьево) и были отменены. В Ростов-на-Дону был перенаправлен следовавший в Волгоград рейс из Сочи. Рейс из Казани был вынужден приземлиться на запасном аэродроме в Саратове.

На табло аэропорта по состоянию на 12:25 мск задерживается прилет восьми рейсов, в том числе трех из Москвы. Также задержан вылет пяти рейсов. «Ограниченная горизонтальная видимость в аэропорту сейчас составляет 400 м»,— рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь аэропорта.