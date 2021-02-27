Синоптики прогнозируют снегопад и гололедицу в Москве

В Москве сегодня, 27 февраля, похолодает до –3°С, на дорогах будет сильная гололедица, сообщил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столице также ожидается снегопад с порывами ветра. В Подмосковье температура может опуститься до –5°С.

«Вся снежно-водяная каша под ногами замерзнет и превратится в классическую гололедицу толщиной несколько миллиметров. Поэтому сегодня Москва и столичный регион покроются коркой льда, на дорогах и тротуарах будет очень скользко»,— добавил эксперт.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. По данным Гидрометцентра, предупреждение будет действовать все выходные, до 1 марта.