В Ярославской области число больных коронавирусом выросло на 144 человека и пятеро скончались

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло пять смертей от коронавируса. Скончались мужчины 1951, 1955, 1961 и 1963 годов рождения, и женщина 1951 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 144 новых случая заражения COVID-19. За это же время 159 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 27 февраля, в области выявлено 32688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 31016 человек выздоровели. 397 больных умерли. В больницах находятся 889 человек, из них 529 — с установленным диагнозом COVID-19 и 360 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 16878 человек. На втором месте Рыбинск — 3629 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1743 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 225, 223 и 171 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2512 тестов на коронавирус. Карантин установлен для 6666 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов