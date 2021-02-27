В Пермском крае впервые с ноября зафиксировано менее 200 новых случаев COVID-19 сутки

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Общее количество заболевших в регионе достигло 46 647 человек. Суточный прирост инфицированных составил 0,4%. Отметим, последний раз менее 200 новых заболевших за сутки в Прикамье было зафиксировано в ноябре 2020 года.

Из новых заболевших в регионе — 79 мужчин, 115 женщины. Среди зараженных 16 детей. Из взрослого населения — 23 человека в возрасте 15–29 лет, 82 человека — 30–49 лет, 45 человек — 50–64 лет и 28 человек старше 65 лет. Всем инфицированным назначено лечение, 28 пациентов проходят его в больницах, 165 заболевших — на дому. Круг контактировавших лиц определен.

За сутки зафиксировано также 12 летальных случаев среди пациентов с COVID-19: 9 человек умерли непосредственно от инфекции, 3 — от сопутствующих заболеваний. Всего с начала распространения заболевания в регионе скончалось 2890 пациентов с подтвержденным коронавирусом (1718 человек — от COVID-19, 1172 — от сопутствующих заболеваний).

Оправились от инфекции на сегодняшний день 38 912 жителей Прикамья.