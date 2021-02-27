«Коммерсантъ-Ярославль» получил награду Союза журналистов и Банка России

Редакция “Ъ-Ярославль” стала одним из победителей ежегодного конкурса Союза журналистов Ярославской области. Итоги конкурса накануне были подведены в конференц-зале гостиницы «Юбилейной».

“Ъ-Ярославль” был признан победителем в номинации «Финансовый ликбез» за серию материалов о мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса и о защите прав потребителей финансовых услуг. В этой номинации конкурса победитель определялся совместно региональным Союзом журналистов и Ярославским отделением Банка России.

Грамоту победителя конкурса вручил директору “Ъ-Ярославль” Алексею Доскину управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.