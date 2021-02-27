На Ямале коронавирус подтвердился у 36 человек, один пациент скончался

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) новой коронавирусной инфекцией заразились еще 36 человек, сообщает региональный оперштаб. По данным штаб в Ноябрьске от коронавируса скончалась 67-летняя женщина.

За всю пандемию COVID-19 в регионе заразились 37 071 человек. Из них 35 048 уже выздоровели, 398 пациентов скончались.

По данным штаба, 229 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, три пациента с подтвержденным COVID-19 на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также за сутки было выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. За весь период в регионе подтверждено 5 730 таких случаев.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 534 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 234 720. Более 3,7 млн пациентов выздоровели, 85 743 больных скончались.