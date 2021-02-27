В Свердловской области 180 человек заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 180 человек, еще 10 пациентов скончались, сообщил региональный оперштаб.

Из новых случаев заражения диагноз подтвердился у 60 жителей Екатеринбурга.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 за весь период пандемии составляет 77 513. По данным на 27 февраля 70 469 человек уже выздоровели, 2367 пациентов скончались.

Состояние 267 госпитализированных оценивается как тяжелое, 151 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 724. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.