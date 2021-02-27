В Ярославской области начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами

В Ярославской области приступил к работе общественный штаб по наблюдению за выборами, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что штаб создали решением совета общественной палаты области.

По словам председателя региональной общественной палаты Сергея Соловьева, штаб будет наблюдать за выборами депутатов Госдумы, которые назначены на сентябрь 2021 года. Кроме того, в Ярославской области пройдут и некоторые региональные и муниципальные избирательные кампании.

«В нашем регионе также будут довыборы в областную думу в Ростовском районе и традиционно ряд муниципальных выборов. Общественная палата, как и в предыдущие несколько лет, не остается в стороне, и уже сейчас мы начинаем готовиться к организации общественного наблюдения за процессом голосования»,— рассказал господин Соловьев.

Председателем общественного штаба избрали члена общественной палаты области, декана юридического факультета Ярославского госуниверситета имени Демидова, председателя ярославского отделения общественной организации «Ассоциация юристов России» Артема Иванчина.

Антон Антонов