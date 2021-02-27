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Минздрав Прикамья проверит видео, на котором медсестра ударила ребенка

Жительница Перми пожаловалась на действия медсестры детского отделения клинического фтизиопульмонологического медицинского центра (Пермского тубдиспансера). Женщина прислала в редакцию «Новостей Перми» видео, на котором медработник применила к ребенку физическую силу. Видеозапись была сделана 2 января.

В министерстве здравоохранения Пермского края отметили, что такое отношение медицинского персонала к пациентам не допустимо. «По фактам, зафиксированным на видео, специалистами министерства здравоохранения Пермского края будет проведена проверка. Видеозапись передана для принятия мер главному врачу медицинского учреждения. О результатах будет сообщено позднее», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

ГУ МВД по Пермскому краю также зарегистрировало материал проверки по данному факту. По подследственности он будет направлен в следственный комитет.

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