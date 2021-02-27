В Тюменской области 86 новых случаев COVID-19

В Тюменской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 86 человек, три пациента скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии общее число инфицированных в регионе составило 31 223 человека, более 29 тыс. Из них выздоровели, 287 пациента скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 534 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 234 720. Более 3,7 млн пациентов выздоровели, 85 743 больных скончались.