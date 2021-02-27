В Краснодаре очистили от визуального мусора 100 остановок и 10 тысяч дорожных указателей

Департамент городского хозяйства Краснодара проводит работы по очищению общественных пространств от визуального мусора – граффити, несанкционированных рекламных объявлений и конструкций.

За три месяца сотрудниками департамента было приведено в порядок 100 остановочных павильонов, более 10 тыс. дорожных знаков и 3 тыс. их стоек, 350 железобетонных и металлических опор. В тех случаях очистить конструкции от визуального мусора оказывается невозможным, они подлежат полной замене. Всего на территории Краснодара по этой причине было переустановлено более 700 дорожных знаков.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в Краснодаре выявлено 426 незаконных рекламных указателей, которые подлежат демонтажу. Кроме того, краевые власти приняли решение очистить улицы от рекламных объявлений на иностранных языках. По мнению чиновников, подобная реклама портит внешний вид муниципалитетов и нарушает закон «О государственном языке РФ».

Ольга Логинова