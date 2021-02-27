«Уралкалий» увеличил объем производства на 2%

ПАО «Уралкалий» опубликовало консолидированную отчетность за 2020 год. Объем производства предприятия составил 11,3 млн тонн хлористого калия, что на 2%, чем в 2019 году. Объем продаж вырос на 30% и составил 12,7 млн тонн хлористого калия. Выручка ПАО в 2020 году — 2,7 млрд долларов США (–3% относительно выручки в 2019-м), чистая выручка — 2,1 млрд долларов США (–9%). Чистый убыток компании составил 43 млн долларов США, годом ранее «Уралкалий» показал чистую прибыль 1,2 млрд долларов США.

В пресс-службе «Уралкалия» пояснили, что увеличение объемов продаж калийных удобрений в 2020 году относительно 2019 года обусловлено восстановлением спроса и благоприятной конъюнктурой на мировом калийном рынке. Убыток компании связан, в основном, с отрицательными курсовыми разницами и переоценкой деривативов. В ПАО отметили, что в 2020 году средняя экспортная цена тонны хлористого калия на условиях FCA составила 166 долларов США, что на 29% ниже аналогичного показателя за прошлый год, вследствие изменения цен на ключевых рынках потребления.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 12 тыс. сотрудников.