В Югре 119 новых случаев заражения COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 119 человек, три пациента скончались, сообщил региональный оперштаб.

COVID-19 подтвердился у жителей 20 муниципалитетов. Большинство новых пациентов было выявлено в Сургуте, там инфекция подтвердилась у 21 человека, Ханты-Мансийске — 13, Нижневартовске — 12.

На момент выявления у 77 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у семи человек заболевание протекало бессимптомно.

Всего в Югре COVID-19 за пандемию заразились 51 352 человека. Из них 49 234 человека уже выздоровели, 742 пациента скончались.

По данным на 27 февраля состояние 63 пациентов оценивается как тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.