В Удмуртии зарегистрировали 86 новых случаев COVID-19

В Удмуртии выявили 86 новых случаев коронавируса, в том числе им заболели трое детей до 14 лет, 32 человека старше 65 лет. Диагноз подтвердился у 36 жителей Ижевска, 15 жителей Завьяловского района, девяти жителей Глазова, по четыре случая в Воткинске, Глазовском, Красногорском, Сарапульском районах, три в Балезинском, два в Шарканском, по одному случаю зарегистрировано в Игринском, Кезском, Малопургинском, Камбарском, Якшур-Бодьинском районах.

91 человек выписали из больницы после выздоровления. 26 064 жителя республики всего вакцинировали, из них 5 867 получили второй компонент.

Всего на 27 февраля в Удмуртии зарегистрировано 28 216 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 24 843 человека выздоровели, 360 скончались. 111 заболевших остаются в тяжелом состоянии, 411 средней степени тяжести, 2 491 в удовлетворительном состоянии.