В модернизацию пивоваренного завода «Патра» планируют вложить 2,6 млн евро

Компания Heineken планирует вложить в модернизацию пивоваренного завода «Патра» в Екатеринбурге 2,6 млн евро, сообщает РБК-Екатеринбург.

По данным издания, компания выделила финансирование на новое оборудование и реконструкцию складов. По словам директора пивоварни «Патра» Романа Астанина, около 2 млн евро выделено на закупку емкостей, где сваренное пиво проходит брожение. Еще 600 тыс. евро пойдут на реконструкцию. Таким образом компания готовится к летнему сезону — работы планируют завершить весной 2021 года.

До модернизации потенциальная мощность завода составляла 320 млн литров в год. После она увеличится до 380-390 млн литров в год.