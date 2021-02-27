27 февраля, суббота
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

В модернизацию пивоваренного завода «Патра» планируют вложить 2,6 млн евро

Компания Heineken планирует вложить в модернизацию пивоваренного завода «Патра» в Екатеринбурге 2,6 млн евро, сообщает РБК-Екатеринбург.

По данным издания, компания выделила финансирование на новое оборудование и реконструкцию складов. По словам директора пивоварни «Патра» Романа Астанина, около 2 млн евро выделено на закупку емкостей, где сваренное пиво проходит брожение. Еще 600 тыс. евро пойдут на реконструкцию. Таким образом компания готовится к летнему сезону — работы планируют завершить весной 2021 года.

До модернизации потенциальная мощность завода составляла 320 млн литров в год. После она увеличится до 380-390 млн литров в год.

Голландский пивоваренный концерн Heineken работает в России с 2002 года. Концерн владеет семью пивоваренными заводами в Санкт-Петербурге, Стерлитамаке, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске. Завод в Екатеринбурге концерн выкупил в 2005 году.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Приложения | все

Истории | все

Профиль пользователя