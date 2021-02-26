Летать не вредно

Инженер-механик по беспилотным летательным аппаратам Василий Птицын окончил Краснодарское высшее военное училище, но в течение двадцати лет работал бизнес-консультантом в консалтинговой компании. О том, как увлечение дронами привело его к инновационным технологиям в сельском хозяйстве, основатель компании «Летай и смотри» рассказал “Ъ — Экономика региона”.

Начало

«У меня было хобби: я собирал дроны, когда они только появились, сам что-то паял, заказывал для них электронику. За увлечение приходилось платить приличные деньги, поэтому я и стал задумываться, как бы это все коммерциализировать,— вспоминает Василий Птицын. — В 2013 году я открыл компанию, но слабо представлял, что именно буду делать с дронами. Было понимание того, что беспилотники — это новая сфера, это будущее, но не было никакого бизнес-плана. Совершенно случайно, на улице, я встретил своего старого знакомого, на тот момент он был музыкальным продюсером, и в разговоре рассказал ему о своей идее. А он ответил: «Я хочу с тобой».

Инженер-механик по беспилотным летательным аппаратам Василий Птицын

Так Алексей Орещенко стал моим партнером, в нашей компании он отвечает за коммерческую часть и клиентов, а я — за технологические разработки. Сначала мы. как и все, кому попадает в руки дрон, пошли в мир рекламы. Это первое, что приходит в голову: дрон летает, он оснащен камерой, значит, надо что-то поснимать. Мы так и делали, но быстро поняли, что ниша очень конкурентная. Мы начали делать сферические панорамы с воздуха, потом освоили технологию виртуальных прогулок и выполняли заказы для туристических и строительных компаний. Но было понятно, что надо искать что-то новое. И я разработал технологию оценки высоковольтных линий электропередачи на предмет обнаружения скрытых дефектов с помощью беспилотника.

С этой идеей мы пришли в «Кубаньэнерго». Наша идея была воспринята где-то с отрицанием, а где-то с интересом. Мы прорабатывали технологию еще года полтора и в итоге выиграли первый тендер. Мы стали первыми в России, кто запустил технологию мониторинга ЛЭП с воздуха дронами. До этого проверка ЛЭП была очень трудоемкой операцией: монтер обходил участки ногами, иногда — ночью, потому что некоторые дефекты можно увидеть только в темноте. А высоковольтных линий электропередачи у нас в крае больше пяти тысяч километров. Нам поначалу казалось, что это очень много, но потом стало понятно: это тоже маленький рынок. И тут мне на глаза попался отчет аналитической компании McKinsey, в котором говорилось, что в стратегической перспективе на 80 процентов рынок дронов — это сельское хозяйство».

Идея

«Мы ничего не знали про сельское хозяйство, но стали пытаться найти какие-то контакты. В итоге в 2016 году нас пригласили на день поля, где мы впервые и увидели этот мир. Для компании это был день исторический,— рассказывает ее основатель. — К нам подошел молодой парень и спросил: «А что умеют ваши дроны?» Мы стали объяснять, что дроны умеют летать, снимать, могут мониторить поля. И он нам говорит: «Это все ерунда. Вот если бы ваши дроны могли делать что-то практическое, выполнять какие-то аграрные операции, тогда это было бы интересно. Например, вносить трихограмму». Так я и узнал новое для себя слово — трихограмма. Это энтомофаг, насекомое-убийца, маленькая муха, которая уничтожает яйца чешуекрылых вредителей. Энтомофаги — эффективное средство биологической защиты растений, но они не используются на открытых грунтах в силу высоких трудозатрат — разносить их можно только вручную. Яйцо трихограммы размером с манную крупинку, а норма внесения — три грамма на гектар, это примерно 240 тысяч таких крупинок.

И я начал изобретать дозатор, который можно было бы крепить к дрону и который смог бы распылять трихограмму. Я купил в зоомагазине автоматическую кормушку для кормления аквариумных рыбок, приделал к ней контроллер, который ею управлял, и микросхему — так получился наш первый дозатор. Мой партнер нашел клиентов, и в 2017 году мы обработали трихограммой 162 гектара. Первый дозатор обрабатывал у нас порядка трех гектаров за полет, полет длился двадцать минут. Я стал искать инженерное решение, которое позволило бы увеличить эффективность дрона, и параллельно мы проводили опыты по применению трихограммы для защиты растений на различных культурах в разных районах края. Следующий дозатор был уже более совершенным, в 2018 году я получил патент на свое изобретение. В 2018 году мы обработали больше тысячи гектаров, в 2019-м — 5734 гектара, в 2020-м — 11736 гектаров. В планах на 2021 год обработать порядка 28 тысячи гектаров. Ежегодный рост у нас составил почти триста процентов».

Инвестиции

«Все, что мы зарабатываем, вкладываем в себя. Это дивидендная модель инвестиций, когда прибыль идет на развитие бизнеса,— объясняет Василий Птицын. — Из оборотных средств мы также выделяем деньги на исследования, они ведутся в двух десятках направлений. Весной 2019 года у нас случился залповый спрос. Надо было что-то делать, расширяться, поэтому я взял кредит порядка 20 млн руб. и инвестировал эти деньги в людей. Мы создали собственную агрослужбу и стали сервисной компанией. Фермер заключает договор с нами — агрономы выезжают на поля, определяют начало лета насекомых-вредителей, масштабы заражения и разрабатывают программу защиты. Затем к клиенту выезжает руководитель летной службы, он определяет уже размеры предстоящей операции — размеры поля, расположение относительно солнца, розу ветров и так далее. А потом выезжают экипажи и вносят энтомофаги. С прошлого года, помимо трихограммы, мы включили еще два вида энтомофагов — златоглазку и габробракона.

Сегодня в компании работают 27 человек, представительства открыты в двадцати регионах России. Сейчас у нас самый большой в стране парк специализированных дронов — всего их двенадцать, под обработку сельхозугодий энтомофагами оборудовано шесть экипажей. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Необходимо переоборудовать автомобиль, нужны генераторы и компьютеры — укомплектовать экипаж под защиту энтомофагами обходится где-то в четыре миллиона рублей, стоимость одного дрона сегодня — порядка семисот тысяч рублей.

Николай Курченко, Доцент, кандидат технических наук, заместитель руководителя Центра точного земледелия Кубанского государственн: — В рамках работы Центра точного земледелия мы выявили ряд перспективных направлений в сельском хозяйстве, и применение беспилотной авиации занимает в нем третье место после систем параллельного вождения и систем дифференцированного внесения. Дроны можно применять и для съемок полей, чтобы мониторить состояние почвы и растений, и для локального внесения удобрений или уничтожения вредителей. При использовании беспилотника мы не тратим деньги на тяжелую технику, не топчем ею посевы. Минусом является то, что площади покрытия у дронов пока небольшие, но технологии развиваются, и когда будет достигнут оптимум между временем полета и объемом опрыскивателя, который можно заправить, это направление станет очень востребованным. В крае уже есть несколько хозяйств, которые начали приобретать такую технику. Дроны с опрыскивателями — новая ступень в развитии машин для сельского хозяйства.

С прошлого года мы начали развивать технологию ультрамалообъемного опрыскивания растений с помощью дронов. Обычный трактор-опрыскиватель разбрызгивает крупные капли, которые стекают с листьев в почву, а дрон распыляет капли чуть крупнее, чем в аэрозолях, и за счет этого опрыскивание становится гораздо эффективнее: жидкость покрывает большую площадь листа и не стекает на землю. Оборудовать экипаж всем необходимым для внесения жидких препаратов стоит порядка десяти миллионов рублей. Пока у нас только один такой экипаж, но планируем оснастить еще, ищем партнеров.

В российских инвесторах я разочаровался: как правило, они хотят получить сразу 60—70 процентов бизнеса, но в этом случае я теряю контроль над компанией и моя мотивация пропадает. Продавать любое инновационное дело очень сложно, но мы растем, хотя и дается нам это непросто. С нами остаются 80 процентов клиентов, ведь любой думающий фермер, который играет вдолгую и умеет стратегически мыслить, понимает, что биотехнологии — это перспектива, это общемировой тренд. Количество органических земель растет на двадцать процентов ежегодно, биология возвращается, потому что весь мир уже понял, что ГМО есть нельзя, а применение традиционных химических препаратов в сельском хозяйстве сравнимо с применением боевых отравляющих веществ, только вред от них растянут во времени».

Записала Любовь Неверовская