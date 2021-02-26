Все дороги ведут к морю Почему выгодно вкладывать в проекты комплексного освоения территории в Краснодарском крае

В России уже несколько лет борются с точечной застройкой, уходя от нее в сторону проектов комплексного освоения территории. Такой же курс взяли и на Черноморском побережье Краснодарского края. Эксперты уверяют, что инвестиции в недвижимость, полностью обеспеченную инфраструктурой, станут выгодным вложением денег.

Пора ставить точку

Точечная застройка стала самым настоящим бичом для отрасли недвижимости в Краснодарском крае в двухтысячных годах. Из-за высокого спроса на жилье со стороны приезжих из других регионов, а также достаточно низких цен новые дома в регионе росли в буквальном смысле как грибы. Для строительства очередной высотки использовался практически любой свободный клочок земли.

Однако в погоне за прибылью застройщики не думали, как будут выглядеть города, а также в каких условиях будут жить новоиспеченные жители Кубани. Точечная застройка привела к появлению целых микрорайонов, не обеспеченных социальной инфраструктурой, к отсутствию мест в школах и детских садах, удаленности жилых комплексов от поликлиник, отсутствию дорог, нехватке парковок, зеленых зон и другим проблемам.

В России уже несколько лет обсуждается запрет на точечную застройку. В октябре 2019 года с таким предложением, в частности, выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. С одной стороны, обратил внимание председатель нижней палаты российского парламента, точечная застройка искажает облик городов, нанося вред городской среде, с другой — создает повышенную нагрузку на инфраструктуру.

«Ни воды, ни дороги, ни транспортного сообщения, нет мест в детских садах рядом с этими высотками, нет мест в школах, поликлиниках. Но они у нас растут, а почему растут? "Сажаем" высотку, а воды нет на верхних этажах, тепла нет»,— заявлял Вячеслав Володин.

Он уверен, что вполне реально выполнять планы по вводу жилья, однако нужно защищать жителей федеральным законом «от этой точечной застройки, уродующей города».

Все в комплексе

Решение проблем депутаты видят в проектах комплексного развития территорий. Тогда же, в октябре 2019 года, Вячеслав Володин предложил принять регламентирующий этот процесс законопроект. По словам спикера Госдумы, документ должен запретить застройщикам сдавать жилье без обеспечения необходимой инфраструктурой. Правительство собиралось сделать этот стандарт обязательным на общефедеральном уровне с 2021 года.

В Краснодарском крае на комплексное освоение территории взяли курс несколько лет назад. Власти региона отмечали, что такие проекты, которые предполагают строительство инфраструктурных объектов одновременно с жильем, в текущих условиях — единственный логичный и эффективный способ стимулирования инвестиций в строительство на территории региона.

Не стала исключением в этом направлении и Анапа. Еще в 2019 году власти курорта заявляли, что уход от точечной застройки к комплексному освоению территории — одно из стратегических направлений для города. Кроме того, в 2020 году курорт вошел в число территорий края, где власти инициировали создание нового генерального плана.

Мэр Анапы Василий Швец также сделал упор на то, что необходимо уходить от неразумной и несбалансированной точечной застройки к комплексному, взвешенному освоению территории не только в самой Анапе, но и в пригородах курорта.

Комфортная жизнь

Одним из первых девелоперов в Анапе, занявшихся комплексным освоением загородной территории, стала управляющая компания «Перспектива». В собственности и управлении компании земельный актив площадью свыше 1,3 тыс. га земель населенных пунктов, сельскохозяйственного и рекреационного назначения. В портфеле УК «Перспектива» успешно реализованные проекты в области курортно-рекреационной, жилой и коммерческой недвижимости, агропроизводства, а также социальные и инфраструктурные объекты.

Все проекты компании сосредоточены в пригороде курорта — на участке побережья от Супсеха до Сукко. Принцип комплексного освоения территории реализован сразу в двух проектах УК «Перспектива» — ЖК «Резиденция Утриш» и ЖК «Резиденция Анаполис».

«Наша компания полностью поддерживает изменение курса градостроительной политики администрации Анапы. Как вы знаете, основные требования властей — запрет точечной застройки, ограничение этажности и обеспечение объектов жилищного строительства коммуникациями, социальной инфраструктурой»,— рассказала коммерческий директор УК «Перспектива» Анна Гончарова.

Она отметила, что в последние два года крупные застройщики переориентировались на загородный рынок Анапы. Это связано прежде всего с тем, что в городской черте уже практически не осталось свободных земельных участков с инфраструктурой, позволяющей возводить жилье. Кроме того, значительно возрос спрос на индивидуальные жилые дома на черноморском побережье.

Главный принцип проектов УК «Перспектива» — максимальное сохранение и использование окружающего пейзажа с минимальными изменениями. При этом в проектах компании решена главная проблема строительства в пригороде — отсутствие инженерных коммуникаций.

Все проекты компании сосредоточены в пригороде курорта — на участке побережья от Супсеха до Сукко. Принцип комплексного освоения территории реализован сразу в двух проектах УК «Перспектива» — ЖК «Резиденция Утриш» и ЖК «Резиденция Анаполис»

«Мы решили ее, создав для инженерно-технического обеспечения собственную ресурсоснабжающую организацию и построив коммуникации для своих объектов недвижимости и загородных поселков: собственную котельную, сети водо- и энергоснабжения»,— добавила Анна Гончарова.

В 2019 году одновременно с первой и второй очередями ЖК «Резиденция Анаполис» было сдано в эксплуатацию пять инфраструктурных объектов. Среди них магистральный водопровод протяженностью девять километров, современная котельная, подстанция «Анапа Энерго», локальные очистные сооружения.

Кроме того, были построены головные водозаборные сооружения «Сукко — Водоканал». Их строительству предшествовало получение в 2015 году лицензии на пользование недрами сроком на 25 лет. Управляющей компании разрешили использовать не более четырех тысяч кубометров воды в сутки, однако фактический отбор подземных вод сейчас составляет всего шесть процентов от этого объема — 244 куб. м.

Инвестиции в землю

Впрочем, УК «Перспектива» предлагает не только квартиры в одном из самых живописных районов черноморского побережья. Компания владеет земельным банком общей площадью свыше 1300 гектаров. В настоящее время в продаже больше девятисот участков, расположенных на участке от Анапы до Утриша.

Земельные участки компании имеют выгодное расположение относительно моря, населенных пунктов и основных трасс и идеально подойдут для комфортного круглогодичного проживания, строительства гостиниц, коттеджных поселков или развлекательных центров.

«Наша компания готова предложить крупным инвесторам землю под застройку, полностью обеспеченную инфраструктурой. Причем речь идет не только о строительстве жилья: в нашем активе есть участки под объекты курортной инфраструктуры — санатории, гостевые дома, а также для развития агротуризма, виноградарства и виноделия»,— рассказала коммерческий директор УК «Перспектива» Анна Гончарова.

Главное преимущество — инвестиционная привлекательность таких активов, как земельные участки у моря. По собственным данным УК «Перспектива», за 2020 год спрос на участки в районе Варваровки и Сукко, где расположены основные земельные активы компании, вырос на 35 процентов.

«Спрос на загородную недвижимость всегда высокий. Особым спросом пользуются земельные участки для дальнейшего строительства, хотя он пока и не такой большой, как на готовые дома. Как правило, собственники покупают большие земельные участки и строят на них два-три дома. Покупка земельного участка — это хороший инвестиционный инструмент. Земля всегда стоит больше — даже дороже, чем жилой дом, поэтому в Анапе земля всегда будет в цене»,— рассказала руководитель АН «Фортуна Юг» Анна Ченгина.

Она также отметила, что цены на загородную недвижимость растут очень активно. «С ранней осени 2020 года и по сегодняшний день объекты в среднем подорожали на 1 млн руб. Цены будут расти и дальше — все будет зависеть от наличия участков, их конечной стоимости, цен на стройматериалы, подвода коммуникаций. С последним сейчас особенно тяжело»,— добавила госпожа Ченгина.