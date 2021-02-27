В Ярославской области введен режим свободного посещения школ и колледжей

В Ярославской области в субботу 27 февраля для учеников общеобразовательных школ и обучающихся в учреждениях среднего профобразования установлен свободный режим посещения учебных заведений, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что такое решение принято губернатором Дмитрием Мироновым из-за сложных погодных условий в регионе.

Родители 27 февраля будут сами определять, идти детям в школу или нет. О принятом решении им нужно сообщить руководству учебного заведения.

В пресс-службе уточнили, что отсутствующим в этот день на занятиях не нужно будет предоставлять медицинскую справку. Для пришедших в школы и колледжи занятия будут проведены в обычном режиме.