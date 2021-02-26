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Курс доллара. Прогноз на 1–5 марта

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

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Вторую неделю подряд рубль завершает ослаблением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже составил 74,65 руб./$, что на 35 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Ослабление российской валюты происходит из-за сезонного спада предложения валюты со стороны экспортеров, что усилило негативное влияние внешних факторов.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Русский Стандарт 73.50-75.50
Банк Зенит 75.00-75.50
«БКС Мир инвестиций» 73.00-76.00
МТС-банк 73.00-76.00
ПСБ 73.00-75.00
Консенсус-прогноз * 74.55

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

ПСБ
МТС-банк
«БКС Мир инвестиций»
Банк Зенит
Банк Русский Стандарт
Алексей Тарханов

Давление на рубль может оказать снижение аппетита инвесторов к рисковым активам

На предстоящей неделе ожидаем попыток американской валюты выйти вверх из диапазона 73–75 руб., в котором он провел большую часть первых двух месяцев года. Продажам в рубле может поспособствовать ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где на фоне встречи ОПЕК+ и возможного смягчения в рамках сделки ограничений по добыче ожидаем усиление коррекционных настроений и попыток нефти марки Brent уйти ниже $65 за баррель. Также давление на рубль может оказать снижение аппетита инвесторов к рисковым активам, включая валюты развивающихся стран, на фоне роста инфляционных ожиданий в США. В результате пара доллар/рубль может попытаться пробить сопротивление на уровне 75 руб. и закрепиться над ним.

Алексей Тарханов

Торговый диапазон предстоящей недели, вероятно, сложится в районе 73–76 руб./$

Укреплению рубля по отношению к доллару США ниже уровня 73 руб./$ помешало ухудшение ситуации на фондовых площадках США. Рост выше уровня 76 возможен при наличии серьезных поводов, таких как санкции и массированная распродажа рисковых активов. Этого мы не наблюдаем, поэтому торговый диапазон предстоящей недели, вероятно, сложится в районе 73–76 руб./$.

Алексей Тарханов

Подогревать спрос на риск может процесс принятия в США крупного пакета стимулов

Наш прогнозный диапазон для пары доллар-рубль на начало будущей недели — 73–76. Риски краткосрочного ослабления рубля связаны с увеличением волатильности в нефти на фоне приближения заседания ОПЕК+ (4 марта), нисходящей динамикой на рынке ОФЗ, геополитическими аспектами, а также с завершением поддержки со стороны налогового периода. В то же время подогревать спрос на риск может процесс принятия в США крупного пакета стимулов. В случае усугубления рыночной ситуации возможен поход пары доллар-рубль к значениям вблизи 76, где расположен уровень сильного сопротивления. Для развития более масштабного ослабления российской валюты аргументов пока недостаточно.

Алексей Тарханов

Краткосрочная перспектива для российской валюты выглядит умеренно-негативной

Высокодоходные валюты находятся под давлением роста базовых доходностей в США. Повышенные инфляционные ожидания, равно как и окончание цикла смягчения монетарной политики, лишают локальные долговые рынки развивающихся экономик привлекательности. Рубль в этом тренде выглядит относительно стабильно, благодаря высоким ценам на нефть, относительно невысокому геополитическому прессингу и прошедшей активной фазе налогового периода. Тем не менее краткосрочная перспектива для российской валюты выглядит умеренно-негативной. Сохранение негативных тенденций на ЕМ затронет и рубль, при этом со стороны внутренних условий искать точек поддержки неоткуда. Таким образом, наиболее вероятным выглядит ослабление рубля до 75–75,5 руб./$.

Алексей Тарханов

Рубль может еще сильнее ослабеть в случае сохранения негативных тенденций внешних рынков

На внешних рынках возникла напряженность, так как возможное удорожание долларового фондирования и рост инфляции приведут к сокращению спекулятивных операций, основанных на значительной положительной разнице между ставками по доллару США и высокодоходными ЕМ-валютами. Участники рынка видят такую перспективу, невзирая на последние заверения представителей ФРС США, что на данный момент не рассматривается возможность повышения базовой ставки. Рубль может еще сильнее ослабеть в случае сохранения негативных тенденций внешних рынков и желания спекулянтов дополнительно сократить рискованные позиции к выходным дням.

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