Курс доллара. Прогноз на 1–5 марта

Богдан Зварич, главный аналитик Давление на рубль может оказать снижение аппетита инвесторов к рисковым активам На предстоящей неделе ожидаем попыток американской валюты выйти вверх из диапазона 73–75 руб., в котором он провел большую часть первых двух месяцев года. Продажам в рубле может поспособствовать ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где на фоне встречи ОПЕК+ и возможного смягчения в рамках сделки ограничений по добыче ожидаем усиление коррекционных настроений и попыток нефти марки Brent уйти ниже $65 за баррель. Также давление на рубль может оказать снижение аппетита инвесторов к рисковым активам, включая валюты развивающихся стран, на фоне роста инфляционных ожиданий в США. В результате пара доллар/рубль может попытаться пробить сопротивление на уровне 75 руб. и закрепиться над ним.

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Торговый диапазон предстоящей недели, вероятно, сложится в районе 73–76 руб./$ Укреплению рубля по отношению к доллару США ниже уровня 73 руб./$ помешало ухудшение ситуации на фондовых площадках США. Рост выше уровня 76 возможен при наличии серьезных поводов, таких как санкции и массированная распродажа рисковых активов. Этого мы не наблюдаем, поэтому торговый диапазон предстоящей недели, вероятно, сложится в районе 73–76 руб./$.

Виталий Громадин, старший аналитик Подогревать спрос на риск может процесс принятия в США крупного пакета стимулов Наш прогнозный диапазон для пары доллар-рубль на начало будущей недели — 73–76. Риски краткосрочного ослабления рубля связаны с увеличением волатильности в нефти на фоне приближения заседания ОПЕК+ (4 марта), нисходящей динамикой на рынке ОФЗ, геополитическими аспектами, а также с завершением поддержки со стороны налогового периода. В то же время подогревать спрос на риск может процесс принятия в США крупного пакета стимулов. В случае усугубления рыночной ситуации возможен поход пары доллар-рубль к значениям вблизи 76, где расположен уровень сильного сопротивления. Для развития более масштабного ослабления российской валюты аргументов пока недостаточно.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Краткосрочная перспектива для российской валюты выглядит умеренно-негативной Высокодоходные валюты находятся под давлением роста базовых доходностей в США. Повышенные инфляционные ожидания, равно как и окончание цикла смягчения монетарной политики, лишают локальные долговые рынки развивающихся экономик привлекательности. Рубль в этом тренде выглядит относительно стабильно, благодаря высоким ценам на нефть, относительно невысокому геополитическому прессингу и прошедшей активной фазе налогового периода. Тем не менее краткосрочная перспектива для российской валюты выглядит умеренно-негативной. Сохранение негативных тенденций на ЕМ затронет и рубль, при этом со стороны внутренних условий искать точек поддержки неоткуда. Таким образом, наиболее вероятным выглядит ослабление рубля до 75–75,5 руб./$.