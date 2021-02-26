Доходный набор Прошлый год показал рост интереса к инвестированию в Краснодарском крае. Как говорят эксперты, Кубань в этом плане всегда была довольно активной, а снижающаяся доходность вкладов стала еще одним поводом начать покупать акции и облигации

В 2020 году в Краснодарском крае был зафиксирован рост инвестиционной активности. Об этом сообщает ряд представителей банков и брокерских компаний. В условиях падения курса рубля и общей волатильности в экономике многие жители региона начали вкладывать деньги в более доходные продукты. При этом новый налог на вклады (тринадцать процентов от дохода с процентов), по оценкам экспертов, может привести к тому, что тенденция продолжится и в 2021 году.

Кязим Таулуев, директор филиала «Фридом Финанс» в Краснодаре

Директор филиала компании «Фридом Финанс» в Краснодаре Кязим Таулуев напомнил, что Кубань входит в топ-6 регионов по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По данным организации, выход на биржу в крае сейчас имеют более ста тысяч человек, около трех процентов всего взрослого населения, что является довольно высоким показателем.

«Если говорить о рынке ценных бумаг, то у жителей Краснодарского края наиболее популярным классом активов сейчас являются акции (свыше 80 процентов всех вложенных денег), следом идут облигации (порядка десяти процентов), а за ними — паевые и биржевые фонды (до пяти процентов). Среди акций в топе находятся российские «голубые фишки» (Газпром, «Лукойл», «Норникель» и Сбербанк), а также быстрорастущие иностранные бумаги (Alibaba, Tesla, Apple). В числе фондов фаворитами являются те, что вкладывают в американский IT-сегмент и в акции США в целом, а также в золото»,— рассказал Кязим Таулуев.

По данным Банка России, с мая 2020 года по январь 2021-го объем ежемесячно размещаемых во вкладах средств физлиц в Краснодарском крае варьировался, однако в декабре было размещено 783 млрд руб., что больше, чем в мае (712 млрд руб.).

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Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском крае и республике Адыгея

По словам управляющего ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгее Сергея Кадакина, интерес жителей региона к инвестиционным инструментам рос на протяжении всех последних лет. В 2020 году инвесторы делали акцент на «защитных», консервативных инструментах, рассчитанных на долгую перспективу.

«К примеру, спрос на индивидуальное инвестиционное и накопительное страхование жизни увеличился в 2,6 раза — портфель превысил 3,2 млрд руб. Мы регулярно даем клиентам рекомендации, как грамотно диверсифицировать портфель и размещать активы в высокодоходных финансовых инструментах. И начинающие инвесторы стали часто пользоваться этой возможностью, что позволяет им получать средний доход от вложенных средств выше, чем от классического депозита»,— рассказал представитель банка.

Алексей Зайцев, директор филиала «БКС. Мир инвестиций» в Краснодаре

Директор филиала компании «БКС. Мир инвестиций» в Краснодаре Алексей Зайцев заявил, что уходящий год запомнится массовым притоком частных инвесторов на российский фондовый рынок. Основными причинами этого он назвал падение ставок по вкладам практически до уровня инфляции, рост финансовой грамотности, правовое и технологическое упрощение доступа населения к рынку инвестиций, а также льготы государства для частных инвесторов.

Он напомнил, что, по данным Банка России, за 2020 год объем срочных депозитов физических лиц в России сократился на 1,1 трлн руб.

«Отток растет, поскольку у людей все больше мотивации к инвестированию. Акции интересуют очень многих начинающих инвесторов, оно и понятно: потенциальная доходность неограниченна, а принцип работы инструмента предельно понятен. Но мы объясняем, что акции начинают генерировать прибыль на длинных сроках, а на коротких волатильность может разочаровать. Поэтому рекомендуем добавлять к акциям более консервативные инструменты, например облигации, золото и др.»,— поясняет Алексей Зайцев.

От акций ждут продолжения

Брокерское обслуживание, по словам Сергея Кадакина, показало в региональном отделении банка максимальные темпы роста. Клиенты покупали акции, облигации и структурные продукты. В итоге портфель брокерского обслуживания в банке вырос в 1,8 раза — до 34,5 млрд руб.

Александр Кайсин, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Краснодаре

По словам исполнительного директора УК «Альфа-Капитал» в Краснодаре Александра Кайсина, в 2020 году рынок увидел серьезный рост стоимости активов, и люди все еще рассчитывают на продолжение этого тренда.

Дмитрий Зотов, руководитель филиала «АТОН» в Краснодаре

Руководитель филиала «АТОН» в Краснодаре Дмитрий Зотов добавил, что весь прошлый год инвесторы покупали в основном бумаги американских технологических компаний и биофармацевтической отрасли, а также некоторых сырьевых компаний и предприятий реального сектора экономики. «Наиболее «хайповыми» темами 2020 года стали компании, выходящие на IPO, самыми яркими из которых стали Ozon (в первый день торгов вырос на тридцать процентов) и AirBNB (несмотря на сложный год, компания успешно разместила свои акции на бирже и в первый день торгов прибавила более пятидесяти процентов). Рекордсменом года стали акции компании Tesla, которая выросла более чем на тысячу процентов за год. Сейчас она оценивается дороже, чем все топовые мировые компании автопрома»,— рассказал господин Зотов.

В 2020 году классическая триада инвестиционных инструментов — депозиты, валюта и недвижимость — сменилась на другую: депозиты, акции и недвижимость. Как рассказал Кязим Таулуев, ценные бумаги заметно потеснили наличную валюту в качестве средства сбережения, даже притом, что курсы доллара и евро в 2020 году росли гораздо быстрее, чем обычно (соответственно плюс 19 процентов в рублях и 34 процента). Эксперт связывает это с тем, что россияне стали более осмысленно планировать свои инвестиции, понимая, что валюта тоже обесценивается и ее нужно защищать от инфляции, вкладывая в инструменты фондового рынка.

Инфляция обогнала вклады

По мнению Александра Кайсина, несмотря на то, что в прошлом году российские вкладчики вывели из банков около триллиона рублей, доля вкладов все еще остается значительной и для большинства людей именно они остаются главным инструментом размещения сбережений. «Но на этом фоне мы видим, что поведение людей очень сильно меняется: многие понимают, что текущие ставки не позволяют защитить деньги от инфляции, и ищут альтернативные способы, инвестируют в паевые фонды, ИИС, инвестируют в облигации, золото и недвижимость, биржевые фонды. Среди наших клиентов выросла доля тех, кому интересны инвестиции в фонды акций. Такие инвесторы воспользовались падением рынка в начале года, чтобы инвестировать по низкой цене и заработать на росте рынков. Также на фоне ослабления рубля заметной популярностью пользовались вложения в валютные активы, в частности евробонды»,— пояснил господин Кайсин.

Дмитрий Зотов подчеркнул, что кризис марта — апреля прошлого года сильно изменил расстановку сил: если до этого инвесторы в основном вкладывались в облигации с фиксированным доходом и коротким сроком погашения, то потом начали распределять капитал между золотом, облигациями с длинным сроком погашения и подешевевшими акциями американских и российских компаний.

«Введение налога на вклады приведет к продолжению тренда 2020 года и интерес населения к альтернативным способам заработка и сохранения средств будет расти»

Налог на вклады почти полностью нивелировал разницу между облигациями и депозитами, считает Кязим Таулуев. Он отмечает, что фактически крупные вкладчики в данный момент теряют от 0,7 до 0,8 процента своей доходности в год. И вклады, и облигации при сроке до одного года приносят не больше пяти процентов, а чаще — до четырех процентов. «Однако в облигациях по крайней мере есть возможность маневра через ИИС: государство дает возврат на тринадцать процентов, что с учетом всего срока вложения увеличивает доходность покупки таких бумаг как минимум до девяти процентов годовых. Плюс облигации можно разбавлять более динамичными инструментами, добавляя в портфель акции компаний и паи фондов. Суммарно это позволяет поднять доходность инвестиций еще на пять — семь процентов — до 16 процентов в рублях даже при максимально консервативном подходе»,— объяснил эксперт.

Деньги текут на биржу

Александр Кайсин уверен, что обложение налогом процентов по вкладам неизбежно приведет к оттоку денег на фондовые рынки. Рынок инвестиционных продуктов в России достаточно развит, так что населению есть из чего выбирать. По его мнению, именно сейчас в эту сферу могут прийти много новичков. «Им пока не стоит экспериментировать. Лучше использовать уже существующие инструменты, например ПИФы или стратегии ИИС. Все это, безусловно, будет оставаться популярным у граждан, особенно на фоне того, что долгосрочное инвестирование в эти инструменты позволяет получить налоговые преференции»,— считает аналитик.

Дмитрий Зотов с этим согласен, по его словам, жители страны вообще и региона в частности начнут искать альтернативы депозитам в облигациях и дивидендных акциях. Если сейчас размещать деньги в банке с консервативной политикой, то вклад принесет около 3,8 процента годовых, а после вычета налогов — 3,3 процента. При этом облигации того же банка могут принести более четырех процентов после уплаты налога.

«Кроме того, в связи с изменениями в законодательстве крупный капитал продолжит искать возможности для оптимизации налогов или получения отложенного режима налогообложения. Здесь инвесторам могут помочь такие инструменты, как личные закрытые инвестиционные фонды, семейные фонды, собственные страховые полисы или трасты. Но это уже отдельная тема для разговора»,— полагает эксперт.

Сергей Кадакин также считает, что введение налога на вклады приведет к продолжению тренда 2020 года и интерес населения к альтернативным способам заработка и сохранения средств будет расти.

По мнению Кязима Таулуева, россияне, в том числе жители Краснодарского края, продолжат диверсифицировать свой портфель сбережений. «Сейчас на депозиты у наших граждан приходится около 90 процентов всех вложений, на ценные бумаги — не более трех процентов. Нам явно есть куда расти. Классическое распределение активов предполагает, что в акциях должна находиться по меньшей мере половина всех инвестиций. Иначе накопленный капитал начинает размываться под действием девальвации и инфляции. Дополнительным стимулом для выхода населения на биржу служит то, пенсионная система пребывает в идейном кризисе. Государство не способно обеспечить достойную старость и подталкивает граждан копить себе самим. Это общемировой тренд: люди привыкли к определенному уровню жизни, поэтому они ищут способы сохранить этот уровень, когда не смогут активно работать»,— подвел итог господин Таулуев.

Справка Закон о категоризации инвесторов, принятый в 2020 году, вступит в силу 1 апреля 2022 года. Согласно закону, инвесторы будут разделены на неквалифицированных и квалифицированных. Для того, чтобы получить квалификацию, нужно будет пройти тестирование на знание финансовых инструментов. Для неквалифицированных инвесторов будут доступны только простые и наименее рискованные инструменты: акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям. Для приобретения более сложных финансовых инструментов, совершения маржинальных сделок и сделок с производными финансовыми инструментами неквалифицированный инвестор должен пройти тестирование. Не сдавший тест инвестор сможет совершить сделку на сумму не более 100 тыс. руб., при этом он должен быть проинформирован о возможных рисках. Тест будет содержать в себе не более семи вопросов: первая группа (3-4 вопроса) будет посвящена опыту инвестора по совершению сделок на финансовом рынке, а вторая - проверять его знания относительно работы финансовых инструментов.

Сергей Комяков