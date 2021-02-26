Райффайзенбанк: россияне стали меньше использовать наличные для оплаты покупок

Популярность наличных заметно снизилась, показал опрос Райффайзенбанка. За последний год почти половина россиян стала чаще оплачивать покупки онлайн, а наличные использовать существенно реже. При этом подавляющее большинство опрошенных пользуется банковской картой, а перевод по номеру телефона или карты россияне назвали самым удобным способом перевести деньги.

Безналичные платежи: что россияне покупают онлайн

Почти 50% россиян стали чаще оплачивать покупки онлайн. Как показал опрос, проведенный Райффайзенбанком в феврале 2021 года, за последний год популярность карточных и онлайн-платежей увеличилась. Главными аргументами в пользу этого способа совершать покупки стали скорость проведения операций и возможность получать кэшбэк и бонусы.

Также большинство россиян заявили, что стали заметно реже пользоваться наличными деньгами. Чаще всего это делают по привычке (62%) или потому, что в магазине или транспорте попросили расплатиться наличными (49%).

Обычно покупки россияне совершают в супер- и гипермаркетах или в магазине у дома. В онлайн-магазинах повседневные товары покупают 52% респондентов. Чаще всего там приобретают одежду и обувь, продукты, косметику и бытовую технику.

Чем оплачивают покупки

Подавляющее большинство россиян использует банковские карты для оплаты покупок — так ответили 94% респондентов. По 28% также пользуются переводами и сервисами бесконтактной оплаты, такими как Google Pay, Android Pay или Apple Pay. У 16% есть также цифровая карта, которой можно платить онлайн или с помощью NFC. Почти половина опрошенных одновременно использует и наличные деньги при повседневных тратах.

При этом россияне предпочитают переводить друг другу деньги по номеру телефона или номеру карты — этот способ назвали лучшим 57% респондентов.

«Финансовые продукты становятся все более цифровыми, и для человека проще получить сервис в своем смартфоне, чем использовать физические носители, например пластик,— считает Павел Лоуцкер, руководитель команды роста некредитных продуктов Райффайзенбанка.— Платежный сервис должен быть простым и доступным в любой ситуации».

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 тыс. сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.