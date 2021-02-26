Первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко рассказал, как строительный рынок реагирует на необходимость комплексного освоения территории, а также как решаются проблемы с долгостроями и нагрузкой на инженерную инфраструктуру.

— Какие результаты в Краснодарском крае достигнуты в 2020 году по вводу жилья — основному показателю реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»?

— В строительном секторе Краснодарский край на протяжении многих лет остается одним из лидеров в стране. Среди всех субъектов России мы занимаем третье место по объемам ввода жилья. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в прошлом году введено в эксплуатацию 4,52 млн квадратных метров жилья, темпы строительства удалось сохранить, несмотря на непростую ситуацию 2020 года. В этом году в рамках национального проекта в крае планируется ввести в эксплуатацию порядка 4,3 млн квадратных метров жилья. Плановое задание, которое доведено до края, мы должны выполнить.

— Как строительный бизнес отреагировал на необходимость комплексной застройки и обеспечения жилых кварталов социальной инфраструктурой?

— Необходимость перехода на комплексное освоение территорий назрела давно, поэтому строительные организации были к этому готовы. Сегодня точечная застройка у нас запрещена: важна социальная инфраструктура. В первую очередь речь идет о школах, детских садах. Также необходимо обеспечивать благоустройство территорий общего пользования — это именно то, что обеспечивает комфорт жителей.

— Отразилось ли это на стоимости квадратных метров?

— На стоимость квадратного метра повлияло не строительство социальных объектов. На мой взгляд, влияние оказала конъюнктурная разница в стоимости стройматериалов. Кроме того, сказывается повышенный спрос на жилье в Краснодарском крае. В конце прошлого года стоимость типовых квартир повысилась на 3,1 процента, улучшенного качества — на 2,9 процента, элитных — на 2,1 процента. Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке составила порядка 56 тысяч рублей.

— Какие требования предъявляются к строительным компаниям в рамках проектов комплексного освоения территорий и отличаются ли они в зависимости от города?

— Требования везде одинаковые. У нас установлены нормативы обеспеченности, и мы понимаем, сколько человек будет жить в том или ином жилом комплексе. Отсюда идет расчет количества мест в детских садах и школах. Поэтому при освоении территории от застройщиков требуется возведение этих объектов одновременно с первыми домами. После того как компания завершает строительство социального объекта, муниципалитет выкупает его в рамках действующих государственных и муниципальных программ. В 2020 году так было приобретено семь объектов в крае.

— Сколько сейчас в регионе насчитывается объектов, возводимых по программам комплексного освоения территорий? Сколько социальных объектов планируется возвести?

— В Краснодарском крае сейчас больше ста таких комплексных проектов. Все они предусматривают инвестиции в строительство социальных объектов. Они обеспечены всей необходимой инфраструктурой: спортивными площадками, зелеными зонами, территориями для отдыха. Только такие проекты сейчас будут реализовываться в регионе. В этом году для решения социальных задач планируется завершить двенадцать школ общей вместимостью 7250 мест и пятнадцать детских садов на 2300 мест. Также в крае строятся объекты физкультуры и спорта: в этом году будут достроены шесть малобюджетных спортивных комплексов, четыре бассейна и десять центров единоборств.

Фото: Иван Семенец

— Нагрузка на коммуникации — одна из острых проблем в крае. Прокомментируйте, пожалуйста, как она решается.

— Эта проблема имеет две причины. Первая — это значительный износ инженерных сетей со временем, вторая — точечная застройка, которая создавала нагрузку. Модернизация инфраструктуры, позволяющая решать эти вопросы, финансируется из трех источников. В первую очередь это бюджетные средства краевых и федеральных программ. Например, в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» сейчас возводятся Троицкий, Таманский и Ейский групповые водопроводы. По программе «Стимул» в следующем году в Краснодаре начнется прокладка ливневого коллектора «Западный». Это крупный инфраструктурный проект стоимостью порядка двух миллиардов рублей. Второй источник — инвестиционные программы ресурсоснабжающих компаний и естественных монополий. Третий источник — это технологическое присоединение. Его оплачивают в первую очередь застройщики, которые получают технические условия.

«Все компании, которые работают в рамках комплексного освоения, обеспечивают свою застройку и социальной инфраструктурой, и зелеными зонами, и детскими и спортивными площадками»

— Еще одна проблемная сторона — это долгострои. Какая ведется работа по борьбе с ними и насколько в решении этого вопроса активны застройщики?

— Сейчас в Краснодарском крае 248 объектов, которые строятся с нарушением срока. Но это не значит, что все они проблемные. Реальных долгостроев там около сорока. И решить проблему обманутых дольщиков — одна из главных задач сейчас. В решении проблемы основной источник — это федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. И второй — это краевой закон «О дополнительных мерах по защите прав дольщиков». Благодаря поручению губернатора были выделены средства из краевого бюджета, которые позволили достроить уже шесть жилых домов — это больше двух тысяч квартир. Этот инструмент реально работает. Кроме того, есть строительные компании, которые берутся достраивать проблемные объекты. Не всем удавалось получить большую прибыль с них, но тем не менее проблему они решали.

— Закон о комплексном развитии территорий позволяет ускорить расселение аварийного жилья. Как решается этот вопрос?

— И муниципалитеты, и Краснодарский край в этой части активно работают. Сегодня мы идем с опережением графика. В прошлом году в десяти муниципальных образованиях края было расселено более семи тысяч квадратных метров. Что касается комплексного развития территорий, изменения в законодательстве только вступили в силу, но в рамках адресной программы до конца этого года мы планируем расселить более 4,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Фото: Иван Семенец

— В последнее время много говорят о том, что проблему стал представлять такой тип жилья, как апартаменты. Входят ли они в группу риска для потенциальных покупателей?

— Жилищное законодательство не содержит определения «апартаменты». Такой вид недвижимого имущества может быть отнесен к нежилым помещениям. Есть апарт-отели, но к ним совершенно другие требования — как к объектам курортной инфраструктуры. Жилищным законодательством не установлен запрет на проживание граждан в нежилых помещениях, поэтому для многих застройщиков это было лазейкой, чтобы возводить апартаменты и не выполнять требования по социальной инфраструктуре, которые распространяются на многоквартирную жилую застройку. Сейчас мы работаем над тем, что исключить апартаменты как вид и приравнять их к жилью.

— Новый жилой район в поселке Знаменском, который будет формироваться вокруг медкластера, как следует из заявлений, может стать «городом нового типа». Каким он будет?

— Мы планируем, что это будет нетипичная для Краснодара фоновая застройка. На территории кластера должна появиться вертолетная площадка, озелененный бульвар, на который будут открываться основные входы для посетителей пяти больничных комплексов. Протяженность центрального бульвара — 580 метров, ширина — 44 метра. Прогулочная аллея в дальнейшем соединит планируемую многоэтажную жилую застройку западнее территории кластера и общественно-деловую зону, которую предполагается развивать на востоке, вдоль трассы М4 «Дон». Там же будет реализован проект комплексной застройки с размещением объектов общественно-делового назначения, в том числе общегородского уровня. Основой планировки будет транспортный каркас. Сейчас готовится техническое задание на разработку документации по планировке территории.

Фото: Иван Семенец

— Готовы ли, на ваш взгляд, застройщики реализовывать проекты, соответствующие современной концепции комфортной городской среды: дворы без машин, зеленые парковые зоны и прочее?

— На самом деле, это конкурентное преимущество. Все компании, которые работают в рамках комплексного освоения, обеспечивают свою застройку и социальной инфраструктурой, и зелеными зонами, и детскими и спортивными площадками. Естественно, что именно те объекты, которые более комфортны для проживания, и будут выбирать покупатели. Что касается дворов без машин, то сейчас мы с юристами решаем вопрос, как нормативно и законодательно исключить парковку на внутридворовых территориях. Для автомобилей должны быть специально отведенные зоны — внутри дворов транспорту, конечно, делать нечего.

Беседовал Алексей Белянин