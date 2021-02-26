Финансисты оценили динамику продаж воронежского малого бизнеса в конце 2020 года

В четвертом квартале 2020 года в Воронежской области втрое по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось количество компаний малого и среднего бизнеса, которые наблюдают рост продаж. Об этом сообщили “Ъ-Черноземье” в ПСБ банке по результатам проведенного в регионе исследования «Индекс RSBI».

Там отметили, что в конце 2020 года «деловая активность в Воронежской области оказалась выше общероссийской», она составила в регионе, как сказано в исследовании, 45,5 пункта, оказавшись выше, тогда как в среднем по России — 44,4 пункта.

12% опрошенных в рамках исследования банка воронежских компаний отметили улучшение условий ведения бизнеса, что, как сообщили в ПСБ, вдвое больше, чем в третьем квартале.

Также в банке считают, что для малого и среднего бизнеса в Воронежской области выросла доступность кредитов, а 17% таких компаний смогли нарастить инвестиции. Кадровая ситуация, как полагают в ПСБ, также улучшилась к концу года. По сравнению с 3 кварталом 2020 года число работающих выросло на 10%, число потерявших работу – сократилось на 2%.

ПСБ проводит исследование в форме опроса владельцев, руководителей и главных бухгалтеров предприятий малого и среднего бизнеса. Они оценивают такие компоненты, как продажи, кадры, доступность кредитов и инвестиции. Практически по всем параметрам Воронежская область опередила общероссийские показатели.

Сергей Калашников