ФСИН заявила, что никакой угрозы жизни и здоровью Алексея Навального не существует. 26 февраля Служба исполнения наказаний официально подтвердила, что политик этапирован в колонию. Однако, в какую именно, не сообщается. Директор ФСИН Александр Калашников лично пообещал осужденному нормальные условия содержания и возможность работать по желанию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Навальный стал заключенным №1.

Алексея Навального этапировали в колонию. ФСИН решила создать вокруг этого события интригу, окутала завесой секретности, явно предлагая подискутировать и на этот счет тоже. Хотя, наверное, ведомство следует своим инструкциям. Как бы то ни было, политическая тема представляется более интересной. Что дальше? Какой будет тактика оппозиции и что предложит власть?

В первом случае пока что мы видим вселенский плач и волну презрения к Amnesty International. Как они посмели перестать считать Навального «узником совести»? Здесь явно не обошлось без руки Кремля.

После акции с фонариками так называемая внесистемная оппозиция явно взяла паузу.

Нельзя исключать, что решено подождать, что же в итоге скажет коллективный Запад? Будет ли серьезное давление на Москву? Может быть, конечно, они знают нечто большее. Однако так на сегодня кажется, что поводов для оптимизма здесь не много. Надежды — это, конечно. хорошо, но лишь тогда, когда они сбываются. В нашем случае здесь есть большие сомнения. Хотя какое-никакое давление на Россию есть, и оно усиливается с каждым днем. Об этом тоже не стоит забывать, равно как и о том, что любые санкции, и упомянутое давление, бьют рикошетом по внутренним врагам — читай: по той же внесистемной оппозиции.

Впрочем, перегруппировка сил в условиях наступления власти также необходима. Однако пустота быстро заполняется. Столичный бомонд, в том числе и оппозиционный, дал себя втянуть в так называемую войну памятников. Кроме того, вертикаль пытается развить успех и как следует разоблачить Навального не только как клеветника на ветерана, но еще и кощунника, врага вечных ценностей. И это тоже дает определенный результат. Попутно раскручивается история со вторым гражданством Юлии Навальной, дабы показать, что оппозиция пляшет под западную дудку.

При этом ни одна проблема так и не решена.

Консолидации общества как не было так, и нет. Объединяющей идеи тоже.

А это значит, что можно говорить лишь о временной передышке. К слову сказать, предложить нечего и оппозиции. Поэтому ситуация во многом патовая.

Тем временем, цены на «макарошки» на фоне баталий о памятниках и клеветниках так и не собираются падать. Вот она, болевая точка. Нужно что-то людям пообещать, иначе градус недовольства не сбить.

Ждем послания президента Федеральному собранию и уже более содержательную дискуссию, каким образом повышать уровень жизни в стране. Проблема в том, что последние акции Навального показали серьезную региональную активность. Это важный звоночек. Именно в субъекты и перемещается центр политической активности. Электорат ждет перемен. И здесь памятник не поможет. Нужно нечто большее.

Алексей Навальный стал заключенным №1. И забыть о нем не получится. На фоне падения уровня жизни даже кощунники популярны.