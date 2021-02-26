Пользователи сообщили о сбое во «ВКонтакте»

Downdetector зафиксировал жалобы пользователей на сбой в работе соцсети «ВКонтакте». По данным компании, проблемы могут возникнуть у некоторых пользователей Android.

Большинство из тех, кто направил данные о сбое в Downdetector, сообщают о проблемах в работе сайта (70%) и сообщений (26%). На работу соцсети жалуются в основном в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других крупных городах.

«ВКонтакте» пообещал оперативно восстановить работу соцсети. «У части пользователей Android могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстанавливаем работу»,— сообщили в пресс-службе компании «РИА Новости».