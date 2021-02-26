В Ульяновской области ослабили ряд ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19

Как в пятницу сообщила пресс-служба губернатора Ульяновской области, глава региона Сергей Морозов подписал указ (№17 от 26 февраля 2021 года) о новых изменениях режима повышенной готовности, объявленного год назад в связи с пандемией COVID-19.

Действие режима повышенной готовности и ограничительных мер продлено до 1 апреля. В то же время, как отметил в пятницу вечером на заседании оперштаба господин Морозов, «сложившаяся эпидемиологическая обстановка позволяет ввести новый пакет послаблений».

Согласно новому указу, разрешено проводить массовые мероприятия в зданиях и сооружениях с числом участников не более 50 человек, отменяются ограничения на работу образовательных организаций в части предоставления услуг дополнительного образования для несовершеннолетних лиц, все эти учреждения будут переведены в штатный режим.

Снимаются ограничения по количеству присутствующих при регистрации заключения брака в торжественной обстановке органами записи актов гражданского состояния, при оказании услуг общественного питания позволено размещать за столом до восьми человек.

Изменения в Указ также вводят новый механизм контроля за устранением выявленных нарушений требований режима повышенной готовности – вводится единый реестр нарушений и проверок их устранения.

Масочный режим сохраняется, лица без средств индивидуальной защиты не будут допущены на объекты торговли и в общественный транспорт – вплоть до отказа в обслуживании или прекращения движения транспортного средства и фиксации факта административного правонарушения.

Новый указ вступает в силу 27 февраля.

Андрей Васильев, Ульяновск