Малый бизнес набирает обороты: Райффайзенбанк выяснил, в каких городах восстановление идет быстрее

Малый и микробизнес по итогам 2020 года смог не только восстановить работу, но и нарастить обороты, показало исследование Райффайзенбанка. Самым трудным месяцем для большинства компаний был апрель, а декабрь стал очень активным для предпринимателей в крупных региональных центрах.
Предприниматели в России восстановили обороты по счетам своих компаний к осени 2020 года, а в декабре активность достигла высшей точки. По итогам года обороты компаний из сегмента малого и микробизнеса увеличились на 3,1% в среднем по России. Сильнее всего они увеличились в Краснодаре и Перми — на 16,7% и 15,4% соответственно.
Самыми сложными для бизнеса месяцами стали апрель и май 2020 года — тогда обороты по счетам компаний снижались на 16% и 10% соответственно. В июне предприниматели смогли вернуться к активной работе, что привело к росту поступлений на счета на 5% год к году.
В Москве и Санкт-Петербурге бизнес восстанавливался медленно. Так, в Москве весеннее падение активности было самым ощутимым, однако уже в июне обороты начали расти. Тогда как в Санкт-Петербурге сокращение поступлений на счета растянулось до августа.
«Гибкость и способность приспособиться к новым условиям остаются одним из главных качеств предпринимателя, и они в полной мере реализовались в 2020 году. В результате малый бизнес стал активнее внедрять цифровые сервисы и no-code-решения и получать банковские услуги онлайн. Мы видим это на примере роста популярности мобильного приложения “Райффайзен Бизнес Онлайн” — теперь его использует почти каждый второй активный клиент. О восстановлении малого бизнеса можно судить еще и по возвращению в графики платежей тех, кто воспользовался кредитными каникулами или реструктуризацией в рамках программ своего банка. Уже к осени многие компании были готовы это сделать. Это еще один навык прохождения кризиса — возможность снижать долговую нагрузку в нужный момент»,— отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.
Меньше всего пострадали города на юге России и в Сибири — здесь снижение длилось не более месяца, а по итогам года темп роста оборотов был выше, чем в среднем по России.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 46 тыс. сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.