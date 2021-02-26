Малый бизнес набирает обороты: Райффайзенбанк выяснил, в каких городах восстановление идет быстрее

Малый и микробизнес по итогам 2020 года смог не только восстановить работу, но и нарастить обороты, показало исследование Райффайзенбанка. Самым трудным месяцем для большинства компаний был апрель, а декабрь стал очень активным для предпринимателей в крупных региональных центрах.

Предприниматели в России восстановили обороты по счетам своих компаний к осени 2020 года, а в декабре активность достигла высшей точки. По итогам года обороты компаний из сегмента малого и микробизнеса увеличились на 3,1% в среднем по России. Сильнее всего они увеличились в Краснодаре и Перми — на 16,7% и 15,4% соответственно.

Самыми сложными для бизнеса месяцами стали апрель и май 2020 года — тогда обороты по счетам компаний снижались на 16% и 10% соответственно. В июне предприниматели смогли вернуться к активной работе, что привело к росту поступлений на счета на 5% год к году.

В Москве и Санкт-Петербурге бизнес восстанавливался медленно. Так, в Москве весеннее падение активности было самым ощутимым, однако уже в июне обороты начали расти. Тогда как в Санкт-Петербурге сокращение поступлений на счета растянулось до августа.

«Гибкость и способность приспособиться к новым условиям остаются одним из главных качеств предпринимателя, и они в полной мере реализовались в 2020 году. В результате малый бизнес стал активнее внедрять цифровые сервисы и no-code-решения и получать банковские услуги онлайн. Мы видим это на примере роста популярности мобильного приложения “Райффайзен Бизнес Онлайн” — теперь его использует почти каждый второй активный клиент. О восстановлении малого бизнеса можно судить еще и по возвращению в графики платежей тех, кто воспользовался кредитными каникулами или реструктуризацией в рамках программ своего банка. Уже к осени многие компании были готовы это сделать. Это еще один навык прохождения кризиса — возможность снижать долговую нагрузку в нужный момент»,— отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Меньше всего пострадали города на юге России и в Сибири — здесь снижение длилось не более месяца, а по итогам года темп роста оборотов был выше, чем в среднем по России.