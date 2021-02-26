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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославле из-за 10-бальных пробок продлили работу детских садов

В Ярославле 26 февраля из-за десятибалльных пробок на дорогах города принято решение о продлении работы детских садов и других муниципальных образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

«Такое решение принято в связи с образованием в городе десятибалльных пробок — многие родители обеспокоены, что не успеют забрать своих детей вовремя»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что сотрудники муниципальных образовательных учреждений обеспечат присмотр за детьми.

В пресс-службе также добавили, что родителям необходимо связаться с администрацией образовательной организации и предупредить о задержке.

Дарья Сабаева


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