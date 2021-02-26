Правительство Мордовии отправлено в отставку

Врио главы Мордовии Артем Здунов отправил в отставку правительство республики. Об этом сообщается на странице органов госвласти Мордовии во «ВКонтакте». Неделей ранее господин Здунов раскритиковал работу правительства под руководством Владимира Сушкова за то, что более 1,2 млрд руб. из республиканского дорожного фонда вместо погашения долгов перед дорожными организациями в 2020 году были направлены на какие-то иные цели. Глава республики тогда заявлял, что подобные действия правительства похожи на саботаж.

Также глава Мордовии обвинил правительство в том, что оно накапливает долги перед ПАО «Ростелеком» за внедрение системы «Безопасный город». Долги республики перед телекоммуникационной компанией уже превышают 60 млн руб. Отдельно Артем Здунов остановился на том, что правительство не исполняет своих финансовых обязательств перед ООО «ССЗ ''Лисма''» (производитель ламп), что может привести к срыву гособоронзаказа.

Еще одним пунктом обвинения стало состояние объектов незавершенного строительства, которых в Мордовии насчитывается более 1270. Большая часть из них находится на балансе Минстроя, Министерства ЖКХ и администрации городского округа Саранск. По мнению врио главы региона, нескоординированная работа правительства может сказаться и на своевременном вводе в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, возводимых в республике в рамках национальных проектов. Это хирургический корпус Республиканской детской больницы, детские сады, дороги.

Андрей Репин, Нижний Новгород