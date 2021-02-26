В мэрии Ярославля подтвердили факты отказа водителей от работы из-за плохих дорог

В мэрии Ярославля подтвердили, что в городе были случаи отказа водителей общественного транспорта от выхода на линию из-за плохих дорожных условий - снега и гололеда, которые ведут к повышению аварийности. В пресс-службе мэрии прокомментировали данную ситуацию, отметив, что речь идет об единичных случаях. По данным пресс-службы, при отказе водителя от выхода на линию, он заменяется на другого водителя.

«В связи с тяжелыми погодными условиями есть единичные случаи отказа водителей выходить на смену или продолжать работу. В этих случаях производится замена водителя»,— рассказали “Ъ-Ярославль” в пресс-службе мэрии.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что водители общественного транспорта в Ярославле отказываются выходить на работу из-за плохой уборки дорог.В частности, сообщалось, что отказался от выхода на линию один из водителей автобуса, работающего на маршруте №13.

Дарья Сабаева