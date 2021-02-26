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Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области

Три человека пострадали из-за мощного «хлопка» газовоздушной смеси в Нижнем Новгороде

На место происшествия была оперативно отправлена группа спасателей и спецтехники

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Сегодня в 9 часов 13 минут утра в МЧС поступило сообщение о «хлопке» газовоздушной смеси с последующим возгоранием в пристрое к 12-этажному дому на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода.


В результате происшествия, по данным МЧС на 17:00 часов, площадь обрушения составила 200 кв.м, строение дома не повреждено. Погибших нет, пострадали 3 человека.

На месте до сих пор работают опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, которые выясняют причину произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также проверку проводит прокуратура Нижегородской области.

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