Талая вода затопила проезд под Московским проспектом в Воронеже

Власти перекроют вечером пятницы движение под путепроводом на Московском проспекте в Воронеже, на пересечении его с Бульваром Победы и улицей Шишкова. Дорогу затопило водой от растаявшего снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в 17:54, сроки перекрытия не уточняются.

Одна из наиболее загруженных улиц спального Коминтерновского района Воронежа будет закрыта для работ по откачке воды, уточнили в мэрии. «В связи с высокой плюсовой температурой, установившейся сегодня в городе, происходит очень интенсивное таяние снега. В низинных местах образуются локальные подтопления. Под путепроводом вода прибывает настолько быстро, что оперативно перекачать ее не могут даже три насоса канализационно-насосной станции. В помощь им направлены два илососа. На время этих работ по отводу воды движение под путепроводом закрыто»,— рассказали в пресс-службе мэрии.

Работы будет выполнять МБУ «Городская дорожная служба».

В мэрии отметили, что подобные низинные места «находятся на контроле и их мониторинг ведется специалистами районных управ и городского управления дорожного хозяйства»: «Для ускорения отвода воды ведется очистка решеток ливнеприемников, а также применяется водооткачивающая техника».

Работы, в первую очередь, производятся на магистральных улицах. Они уже проведены на улицах Брянской (у центрального автовокзала), Димитрова, Иркутской, Ильюшина, 50 лет ВЛКСМ, пересечении Ростовской и Новосибирской. «После выполнения всех задач на дорогах с интенсивным движением техника будет направлена на второстепенные улицы и улицы частного сектора»,— заключили в мэрии.

Сергей Калашников