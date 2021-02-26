Матчи четвертьфинала Кубка России по футболу перенесены

Матчи 1/4 финала Кубка России по футболу перенесены с 2-3 марта на 7-8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Решение было принято в пятницу, 26 февраля на заседании исполкома РФС. На данный момент стали известны семь из восьми участников четвертьфинала, включая самарские «Крылья Советов». Последний участник определится по итогам встречи между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом». Игра должна была состояться 22 февраля в Уфе, но была перенесена на 3 марта из-за сильных морозов.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» в 1/8 финала Кубка России переиграли подмосковные «Химки».

Андрей Сазонов