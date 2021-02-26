Мэр Ярославля попросил жителей города беречь себя

Мэр Ярославля Владимир Волков обратился к жителям города с призывом беречь себя в непростых погодных условиях. Обращение глава города разместил на своей странице в соцсетях.

Владимир Волков отметил, что на городских улицах и тротуарах очень скользко из-за гололеда, который образовался из-за ледяного дождя, вызванного пришедшим в регион потеплением после недавних 20-градусных морозов. По словам мэра, в предстоящие выходные в Ярославле снова произойдет изменение погоды - похолодает до минус 10 градусов и снова начнется снегопад.

«Снега в этом году выпало очень много. Коммунальные службы стараются, работают в круглосуточном режиме, но не все удаётся сделать сразу и вовремя»,— написал господин Волков.

Он отметил, что уборкой основных транспортных магистралей Ярославля, а также пешеходных дорожек, тротуаров занимаются все городские службы. Ведется работа по устранению гололеда.

«Уважаемые ярославцы, будьте внимательны и осторожны. Берегите себя и своих близких. По всем вопросам в сфере ЖКХ обращайтесь в Единую диспетчерскую службу по телефону: 40-40-40»,— обратился к горожанам Владимир Волков.

Антон Антонов