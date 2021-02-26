Электрощит Самара подвел итоги 2020 года и раскрыл планы на 2021

Компания Электрощит Самара подвела итоги деятельности за 2020 год. Объем отгруженной продукции вырос на 6,8%, достигнув показателя 11,6 млрд руб. Производство оборудования в модульных зданиях за год увеличилось на 32%. Компания вошла в список системообразующих предприятий российской экономики в сфере энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности.



По словам президента Schneider Electric в России и СНГ Йохана Вандерплаетсе, во всем мире заканчивается эра глобализации и развивается встречная тенденция на регионализацию. Политика компании солидарна с актуальным на сегодня трендом. «Стратегия по локализации давно применяется в компании Schneider Electric. Мы выбрали курс на импортозамещение, что дает определенные преимущества. Предыдущий год считаем успешным, особо гордимся разработками специалистов Электрощит Самара», — отметил господин Вандерплаетсе.

Подведение итогов совпало с визитом деловой миссии Франко-российской торгово-промышленной палаты в Самарскую область. Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов отметил, что повышение инвестиционной привлекательности является абсолютным приоритетом для администрации области. В ведомстве выразили намерение помогать предприятию Электрощит Самара в реализации перспективных проектов, в частности, запуске индустриального парка на территории компании и создании лаборатории по испытанию и сертификации электротехнической продукции.

В 2020 году партнерами Электрощит Самара стали крупнейшие российские национальные компании: «Роснефть», «НОВАТЭК», «Газпром», «Росатом». Предприятие успешно прошло несколько сертификаций, в том числе сертификационный аудит на соответствии требованиям нового стандарта в области охраны здоровья и безопасности труда ISO 45001:2018, а также стандарта СТО Газпром 9001-2018. Самарское предприятие приняло участие в реализации масштабного проекта «Росатома» по строительству АЭС «Руппур» в Бангладеш. Туда был поставлен новейший продукт собственной разработки Электрощит Самара — ячейки среднего напряжения КРУ-СЭЩ-80. Устройство отличается максимальной безопасностью для работающего персонала, компактностью и высокими показателями надежности. Цифровая ячейка КРУ-СЭЩ-80 соответствует требованиям МЭК и полностью отвечает новому ГОСТ 55190-2012 (IEC 62271-200). Устройство будет широко востребовано в различных отраслях российской промышленности — электросетевой, нефтегазовой, атомной, а также обладает большим экспортным потенциалом не только в странах СНГ, но и на рынках дальнего зарубежья.

Электрощит Самара участвует в проекте «Газпрома», разработав комплексное решение низкого и среднего напряжения по электроснабжению для Семаковского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания выступила партнером «Росатома» — в Ставропольском крае заработала Кочубеевская ветроэлектростанция, оснащенная 84 уникальными комплектными трансформаторными подстанциями самарского производства. Также была осуществлена поставка трансформаторных подстанций полной заводской готовности для судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае.

Электрощит Самара продолжает активно сотрудничать с образовательными и научными организациями. В различных российских вузах и колледжах работают учебные лаборатории компании. Так, в 2020 году были открыты лаборатории на базе Учебного Центра «МРСК УРАЛА» — «Челябинский» (г. Челябинск), Самарского Энергетического Колледжа, филиала «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) и Лениногорского Политехнического Колледжа (г. Лениногорск).

Предприятие успешно включилось в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». «В 2020 году мы смогли не только нарастить заказы, но и трансформировать производственные процессы. Производительность труда в 2020 увеличили на 12%. Также удалось снизить потери от вспомогательных операций и трудоемкости на 20%. Сокращение отходов производства составило 4%. Предприятие имеет огромный потенциал для развития в этом направлении», — заявил генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин.

В 2021 году Электрощит Самара рассчитывает на дальнейшее укрепление ключевых показателей, продолжит модернизацию производства, запустит проект по внедрению QR-кодирования выпускаемого оборудования с целью полного доступа клиентов к технической документации. Предприятие планирует реализацию масштабных новых проектов, в том числе при поддержке администрации Самарской области. В их числе создание индустриального парка на базе Электрощит Самара, разработка пилотного проекта в области международной сертификации по стандартам МЭК, а также открытие новых учебных лабораторий. Приоритетными направлениями в 2021 году также являются цифровизация, запуск пилотных проектов по энергосбережению, расширение возможностей мониторинга эксплуатации и обслуживания оборудования с использованием накопления и анализа данных. Будет продолжена реализация плана технического развития предприятия до 2022 года, обеспечивающего повышение конкурентоспособности и возможность роста объемов производства в 1,5 раза по всем видам оборудования.

«Безусловно, 2020 год был непростым, в том числе и для энергетической отрасли. Тем не менее, Электрощит Самара в целом продемонстрировал положительную динамику. В сложных условиях пандемии поддерживалась непрерывность производства, продолжалось бесперебойное выполнение заказов. В прошлом году был предпринят целый ряд шагов по повышению эффективности производственных процессов компании. Перед нами стоят не менее амбициозные цели, утверждена стратегия развития компании до 2023 года. Мы уверенно движемся вперед и точно знаем, чего хотим достичь», — подчеркнул Владимир Шатунин.