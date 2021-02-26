В минздраве Самарской области произошли кадровые назначения

На должность заместителя министра — руководителя департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования министерства здравоохранения Самарской области назначен Павел Золотарев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее возглавлявший департамент Асланбек Майрамукаев назначен заместителем министра — руководителем департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.

Павел Золотарев возглавлял ряд частных медицинских организаций Самары, с 2016 года работал проректором по лечебной работе медицинского университета «Реавиз».

Андрей Сазонов