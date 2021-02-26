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Akillis и Jitrois создали капсульную коллекцию одежды

Бренд Jitrois, специализирующийся на одежде из эластичной кожи, объединился с ювелирной маркой Akillis для создания капсульнои коллекции, вдохновленнои украшениями Joaillerie Tattoo. Креативность основательницы Akillis Каролин Гаспар сочетается с экспертизой дома Jitrois. Так на эластичной коже платьев и курток появилась вышивка с этническими мотивами народов Океании — волнами и гарпунами, спиралями и стрелами, — что технически сложно осуществить. Каролин Гаспар и Жан-Клод Житруа рассматривают элегантность под новым углом этно-рока. Коллекция будет доступна на сайте Jitrois с 10 марта.

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