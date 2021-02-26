Двух жителей Ростовской области подозревают в похищении человека

В Шахтах возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей 1991 и 1988 года рождения. Правоохранители подозревают их в похищении человека (п. п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Су СК РФ по Ростовской области.

Согласно версии следствия, в сентябре 2020 года подозреваемые, двигаясь по городу на машине, увидели ранее незнакомого 25-летнего мужчину. Злоумышленники силой посадили его на заднее сидение автомобиля и удерживали несколько часов с требованием выкупа. Знакомый потерпевшего привез требуемую сумму, после чего мужчины отпустили потерпевшего и скрылись. Уже на следующий день правоохранители их задержали. «В ходе следствия установлено, что ранее злоумышленники неоднократно привлекались к уголовной ответственности против личности и собственности»,— отмечает ведомство. Сейчас подозреваемые находятся под арестом.

Наталья Шинкарева